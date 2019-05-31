Зеленский выступил за сохранение санкций против России

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с главами МИД Швеции и Польши выступил за продолжение санкций в отношении России до возвращения «оккупированных украинских территорий».

«Спасибо за поддержку санкционной политики против России — и надеюсь на её продолжение, пока украинские территории не будут возвращены полностью», — цитирует пресс-служба президента Зеленского.

Он также отметил, что борьба с коррупцией, бедностью и экономической стагнацией является «вторым фронтом для Украины».

30 мая Зеленский на встрече с американским сенатором Робертом Портманом заявил, что Украина ведёт «две войны».

По его словам, это — «война с Россией и война с коррупцией внутри страны».