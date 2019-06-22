Власти Украины обвинили в отсутствии шагов по урегулированию ситуации в Донбассе

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором обвинила нынешние власти страны в отсутствии шагов по мирному урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на обращение фракции.

«Сегодняшний антивоенный призыв Зеленского остаётся только словами. Люди ждут от него реальных действий, именно поэтому за него проголосовали 70% украинцев, а не 25%, как за Порошенко», — указала политсила.

В партии подчёркивают, что для прекращения войны недостаточно красивых заявлений и фраз.

«Люди ждут от президента Зеленского конкретных действий. Нужна политическая воля для начала прямых переговоров в четырёхугольнике Киев — Донецк — Луганск — Москва. Необходима конкретная работа над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. Нужна дорожная карта к миру», — добавляется в заявлении.

Вместе с этим «Оппозиционная платформа — За жизнь» констатировала, что «нынешняя власть ничем не отличается от режима Порошенко и не делает ничего конкретного для восстановления мира на Украине».

Ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев намерен вернуть самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики «словом».

В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.