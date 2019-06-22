Власти Украины обвинили в отсутствии шагов по урегулированию ситуации в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на обращение фракции.
«Сегодняшний антивоенный призыв Зеленского остаётся только словами. Люди ждут от него реальных действий, именно поэтому за него проголосовали 70% украинцев, а не 25%, как за Порошенко», — указала политсила.
В партии подчёркивают, что для прекращения войны недостаточно красивых заявлений и фраз.
«Люди ждут от президента Зеленского конкретных действий. Нужна политическая воля для начала прямых переговоров в четырёхугольнике Киев — Донецк — Луганск — Москва. Необходима конкретная работа над законами, предусмотренными Минскими соглашениями. Нужна дорожная карта к миру», — добавляется в заявлении.
Вместе с этим «Оппозиционная платформа — За жизнь» констатировала, что «нынешняя власть ничем не отличается от режима Порошенко и не делает ничего конкретного для восстановления мира на Украине».
Ранее лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев намерен вернуть самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики «словом».
В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы президента Украины Владимира Зеленского добиться мира в Донбассе.