В партии Зеленского рассказали о способе возвращения ДНР и ЛНР
«Информационное оружие в рамках «гибридной войны» гораздо страшнее и действеннее, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием — информационно», — приводит его слова УНИАН.
При этом Разумков добавил, что Киев будет стремиться донести до жителей юго-востока страны то, что их «любят и хотят, чтобы они вернулись».
В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.