В партии Зеленского рассказали о способе возвращения ДНР и ЛНР

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Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что Киев намерен вернуть самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики «словом».

«Информационное оружие в рамках «гибридной войны» гораздо страшнее и действеннее, нежели пушки, снаряды, ракеты или танки. Так и возвращать нужно будет этим же оружием — информационно», — приводит его слова УНИАН.

При этом Разумков добавил, что Киев будет стремиться донести до жителей юго-востока страны то, что их «любят и хотят, чтобы они вернулись».

В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы Зеленского добиться мира в Донбассе.

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