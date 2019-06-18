Глава ДНР заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирно

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что власти Украины не желают решать конфликт в Донбассе мирным путём.
Глава ДНР заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирно
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«То, что к диалогу Украина не готова, мы ощущаем на себе. Крупнокалиберные снаряды, которые нам присылают украинские вооружённые формирования, однозначно говорят о том, что Зеленский не способен хоть как-то повлиять на радикалов», — сказал он.

По словам Пушилина, республика уже четыре года призывает Киев к выполнению Минских соглашений, однако киевские власти игнорируют все мирные инициативы.

«Пока же мы видим, что, как и ранее, Киев не желает разговаривать на языке мира и предпочитает язык артиллерии. Нам есть что ответить и на этом языке», — добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском.

В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера добиться мира в Донбассе.

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