Глава ДНР заявил о нежелании Киева решать конфликт в Донбассе мирно
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Об этом сообщает РИА Новости.
«То, что к диалогу Украина не готова, мы ощущаем на себе. Крупнокалиберные снаряды, которые нам присылают украинские вооружённые формирования, однозначно говорят о том, что Зеленский не способен хоть как-то повлиять на радикалов», — сказал он.
По словам Пушилина, республика уже четыре года призывает Киев к выполнению Минских соглашений, однако киевские власти игнорируют все мирные инициативы.
«Пока же мы видим, что, как и ранее, Киев не желает разговаривать на языке мира и предпочитает язык артиллерии. Нам есть что ответить и на этом языке», — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов к прямому диалогу с Донецком и Луганском.
В апреле бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера добиться мира в Донбассе.