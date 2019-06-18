Зеленский и Штайнмайер обсудили работу нормандского формата

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Президенты Украины и Германии — Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер — в ходе переговоров в Берлине обсудили в том числе работу нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина).
Зеленский и Штайнмайер обсудили работу нормандского формата
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

«Президенты обсудили возможность функционирования нормандского формата. Также шла речь об освобождении задержанных украинских моряков», — говорится в тексте.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля. 

В свою очередь, советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник в разговоре с НСН оценил условия Владимира Зеленского по возвращению к нормандскому формату.

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