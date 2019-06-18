Зеленский и Штайнмайер обсудили работу нормандского формата
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
«Президенты обсудили возможность функционирования нормандского формата. Также шла речь об освобождении задержанных украинских моряков», — говорится в тексте.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля.
В свою очередь, советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник в разговоре с НСН оценил условия Владимира Зеленского по возвращению к нормандскому формату.