Зеленский и Штайнмайер обсудили работу нормандского формата

Президенты Украины и Германии — Владимир Зеленский и Франк-Вальтер Штайнмайер — в ходе переговоров в Берлине обсудили в том числе работу нормандского формата (Франция, Германия, Россия, Украина).

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера. «Президенты обсудили возможность функционирования нормандского формата. Также шла речь об освобождении задержанных украинских моряков», — говорится в тексте. Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что встреча советников лидеров стран нормандского формата состоится 12 июля. В свою очередь, советник главы самопровозглашённой Луганской народной республики Родион Мирошник в разговоре с НСН оценил условия Владимира Зеленского по возвращению к нормандскому формату.