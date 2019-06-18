Эксперт оценил слова Зеленского о «Северном потоке — 2»

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Политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в беседе с ФАН оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского об «угрозе» со стороны газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт оценил слова Зеленского о «Северном потоке — 2»
  • РИА Новости

«Украинские власти заявляют, что они теперь независимы от российского газа. Каким образом поставки газа из России в Германию угрожают энергетической безопасности Украины? Да никаким», — сказал Крутаков.

Как отметил эксперт, после президентских выборов на Украине политическая ситуация не изменилась.

Ранее сообщалось, что Зеленский отметил различия позиций Украины и ФРГ по «Северному потоку — 2».

Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН выразил мнение, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства газопровода сильно переоценено.

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