Эксперт оценил слова Зеленского о «Северном потоке — 2»
- РИА Новости
«Украинские власти заявляют, что они теперь независимы от российского газа. Каким образом поставки газа из России в Германию угрожают энергетической безопасности Украины? Да никаким», — сказал Крутаков.
Как отметил эксперт, после президентских выборов на Украине политическая ситуация не изменилась.
Ранее сообщалось, что Зеленский отметил различия позиций Украины и ФРГ по «Северному потоку — 2».
Глава фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко в беседе с НСН выразил мнение, что влияние Зеленского и Украины в вопросе строительства газопровода сильно переоценено.