Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе
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«Мы приветствуем готовность президента Зеленского к тому, чтобы добиться прогресса на пути к разрешению конфликта на востоке Украины, и призыв к позитивному сотрудничеству России», — приводит РИА Новости его слова.
Он также отметил, что Лондон продолжает поддерживать «минский мирный процесс и работу Германии и Франции в рамках нормандского формата».
8 июля Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести в Минске переговоры и обсудить ситуацию вокруг Крыма и Донбасса.
По его словам, такую встречу можно провести вместе с президентом США Дональдом Трампом, британским премьером Терезой Мэй, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Белорусский лидер Александр Лукашенко позднее поддержал это предложение.