Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков

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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки, задержанные за незаконное пересечение границы России в Керченском проливе, могут быть освобождены при гарантии их участия в уголовном процессе.
Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

«Я хочу напомнить, что Россия направила ноту на Украину, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства», — приводит РИА Новости слова Москальковой в зале суда в Киеве, где должно было состояться заседание по делу главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского​​.

Ранее ФСБ России попросила продлить на три месяца срок ареста украинских моряков.

9 июля стало известно, что следствие завершило расследование дела и предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам.

Моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля Украины нарушили границу России.

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