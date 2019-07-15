Москалькова назвала условие для освобождения украинских моряков
- © Евгений Одиноков
- РИА Новости
«Я хочу напомнить, что Россия направила ноту на Украину, что она готова освободить моряков, когда будет обеспечено их участие в уголовном процессе, и вернуть плавательные средства, если они будут сохранены как доказательства», — приводит РИА Новости слова Москальковой в зале суда в Киеве, где должно было состояться заседание по делу главы портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Ранее ФСБ России попросила продлить на три месяца срок ареста украинских моряков.
9 июля стало известно, что следствие завершило расследование дела и предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам.
Моряки были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как три военных корабля Украины нарушили границу России.