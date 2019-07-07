Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Зеленский заявил, что делает всё для возвращения украинских моряков
  • © Serg Glovny/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы работаем днём и ночью, чтобы вернуть пленных моряков домой. И я делаю всё, чтобы слова о возвращении наконец превратились в крепкие объятия с нашими ребятами», — написал он в Twitter.

В конце июня Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом освободить украинских моряков.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года, после того как незаконно пересекли границу России.

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