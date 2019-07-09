Адвокат: следствие завершило расследование дела украинских моряков

Адвокат Николай Полозов заявил, что следствие предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Расследование дела завершено.

«Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Это означает, что активная фаза расследования дела, связанная со сбором и процессуальным закреплением доказательств, завершена», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что в настоящее время продолжается предварительное следствие, в рамках которого защита и обвиняемые в конце июля планируют приступить к изучению материалов дела.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.