Адвокат: следствие завершило расследование дела украинских моряков

Короткая ссылка
Адвокат Николай Полозов заявил, что следствие предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Расследование дела завершено.
Адвокат: следствие завершило расследование дела украинских моряков
  • РИА Новости

«Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции всем 24 военнопленным украинским морякам. Это означает, что активная фаза расследования дела, связанная со сбором и процессуальным закреплением доказательств, завершена», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что в настоящее время продолжается предварительное следствие, в рамках которого защита и обвиняемые в конце июля планируют приступить к изучению материалов дела.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делает всё, чтобы вернуть украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить