Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
  • РИА Новости

«Все, скажем так, партнёры Украины против того, чтобы я звонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос прежде всего Украины, вопрос наших граждан», — сказал он на видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с Зеленским. Беседа состоялась по инициативе украинской стороны. Как уточнили в пресс-службе президента Украины, освобождение моряков стало ключевым вопросом в ходе переговоров.

При этом в Киеве добавили, что речь также шла о возвращении других украинских граждан, которые содержатся в России.

В свою очередь, в Кремле отметили, что разговор лидеров «носил достаточно прагматичный характер» и занял около 20 минут.

В офисе Зеленского отметили, что «телефонные разговоры ещё будут».

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