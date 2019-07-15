«Всеми силами пытаются оттянуть сроки»: суд перенёс рассмотрение дела Вышинского

Подольский районный суд Киева перенёс заседание по делу журналиста Кирилла Вышинского на 19 июля. По официальной версии, это связано с тем, что один из членов судейской коллегии не мог присутствовать на процессе, поскольку находился в совещательной комнате по другому делу. В отсутствие одного из судей заседание, на которое приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, не могло состояться. Позднее омбудсмен сообщила, что на судей оказывалось давление со стороны должностных лиц с целью не допустить избрания другой меры пресечения Вышинскому и отмены ареста.

В понедельник, 15 июля, в Подольском районном суде Киева должно было состояться очередное заседание по делу журналиста Кирилла Вышинского, который уже больше года находится под стражей. Перед началом процесса адвокаты главы портала «РИА Новости Украина» сообщали о намерении подать ходатайство об изменении ему меры пресечения.

Поддержать журналиста в Киев приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая перед заседанием встретилась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой. Однако не успел Кирилл Вышинский со своими адвокатами зайти в зал суда, как собравшимся было объявлено о переносе заседания, после чего на журналиста вновь надели наручники и вывели из помещения.

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Секретарь суда сообщила, что заседание переносится на пятницу, 19 июля, из-за того, что один из членов судебной коллегии на момент начала слушаний находился в комнате совещаний по другому делу и не мог присутствовать в зале. А без присутствия всех членов коллегии заседание не могло состояться. Позднее эту информацию подтвердил журналистам начальник управления так называемой прокуратуры Автономной Республики Крым Евгений Комаровский.

Комментируя ход дела, сторона защиты подтвердила, что будет настаивать на смене меры пресечения с содержания под стражей на личное поручительство. В свою очередь, сторона обвинения заявила о намерении «принять меры» для того, чтобы Вышинский не смог покинуть материковую часть Украины, если его всё же отпустят из-под стражи.

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Выступая в зале суда с краткой речью, Татьяна Москалькова завила, что не обладает информацией относительно того, связан ли перенос сроков рассмотрения дела Кирилла Вышинского с какими-либо вопросами взаимообмена подследственных и осуждённых граждан России и Украины. Омбудсмен добавила, что сам главред РИА Новости Украина выступает против обмена и будет добиваться того, чтобы его признали невиновным.

«Ни разу на судах, связанных с продлением содержания под стражей, не слышали убедительных доказательств его вины», — подчеркнула Москалькова.

Уполномоченный по правам человека добавила, что она, к сожалению, не сможет присутствовать на заседании 19 июля, поскольку будет занята на важном мероприятии в Москве. Однако омбудсмен попросила суд учесть её позицию, с которой она официально обратилась к председателю коллегии, — изменить меру пресечения Вышинскому на не связанную с лишением свободы.

Кроме того, Москалькова выразила надежду на то, что при новой украинской власти во главе с Владимиром Зеленским и «новом развороте Конституционного суда» по делу Вышинского будет вынесено справедливое решение.

Позднее в эфире телеканала «Россия 24» она заявила, что на судей Подольского райсуда оказывалось давление, в том числе со стороны должностных лиц.

«Мне стало известно, что поступали угрозы в адрес непосредственно судей, причём от должностных лиц, с предупреждением не дай бог принять решение об освобождении Вышинского», — рассказала Москалькова.

Она также добавила, что радикалы готовили провокацию у здания суда, чтобы не допустить возможного освобождения главреда РИА Новости Украина.

Вышинского выводят из здания суда

Заседание действительно проходило в несколько напряжённой атмосфере, поскольку группа националистов устроила митинг у здания суда, где также дежурили несколько десятков сотрудников правопорядка. Во избежание вероятных эксцессов российский омбудсмен покинула здание суда в плотном кольце полицейских, которые сопроводили её до автомобиля.

Кроме того, за несколько часов до заседания пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook сообщение, в котором заявила, что находящийся под арестом Кирилл Вышинский 15 июля может выйти на свободу по решению суда.

Причём в одном из предыдущих постов Сарган обратила на этот факт внимание одного из лидеров украинских ультраправых сил, депутата Верховной рады Дмитрия Яроша, который ответил, что «передал информацию киевским хлопцам». На этот раз демонстрации радикалов обошлись без ЧП, однако адвокат Вышинского Андрей Доманский указал на неприемлемость подобного поведения со стороны официального лица, за которое «в цивилизованных странах подают в отставку».

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Комментируя перенос заседания по делу Вышинского на 19 июля, глава международного отдела Союза журналистов России Тимур Шафир заявил РИА Новости, что это решение — «нехороший звонок для тех, кто фабриковал дело против Кирилла, для тех, кто понимает, что это надуманное дело рассыпается на глазах, и они всеми силами пытаются оттянуть сроки». Собеседник агентства добавил, что подобные проволочки привлекут ещё больше внимания к процессу со стороны международного сообщества.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что для всех уже стала очевидна абсурдность обвинений в адрес Вышинского.

«Мне кажется, уже, кроме крайних националистов или людей, которые используют все возможности для продвижения своей политической карьеры — а в данном случае, наверное, политического... выживания, — всем остальным на Украине понятно, что это фарс, это абсурд, это какой-то абсолютное безумие — держать человека без каких-либо конкретно к нему претензий, не предъявляя ничего, кроме того, что называют «госизмена», — заявила Захарова в эфире радио «Комсомольская правда».

В свою очередь, представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отметил, что затянувшееся досудебное содержание под стражей руководителя портала «РИА Новости Украина» вызывает серьёзное беспокойство в организации.

«В этот решающий момент я вновь призываю освободить его», — подчеркнул Дезир.

Говоря о ходе дела, гендиректор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв призвал украинские власти отойти от «обменной» категории и позволить правосудию урегулировать существующие дела в правовом поле.

«Кирилл Вышинский, наш коллега и друг, был взят — схвачен просто на улице — и брошен на нары с 15 мая прошлого года лишь как некий обменный фонд... Сейчас уже пора отойти от этой категории, которая придумана Порошенко, и дать возможность правосудию вырулить в том направлении, чтобы Украина начала становиться нормальной страной. Этот шанс сегодня упущен», — заявил Киселёв в эфире «России 24».

Добавим, что во вторник, 16 июля, в Москве пройдёт повторная встреча омбудсменов России и Украины, в ходе которой Татьяна Москалькова и Людмила Денисова обсудят вопросы защиты российских граждан на Украине и украинских граждан в России, а также развитие сотрудничества правозащитных институтов двух стран в гуманитарной сфере.