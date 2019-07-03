«Политические игры продолжаются»: суд в Киеве перенёс заседание по делу Вышинского на 15 июля

Подольский суд Киева перенёс заседание по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на 15 июля. За это время сторона обвинения должна будет «ознакомиться с материалами». По мнению адвокатов, прокуратура намеренно затягивает рассмотрение дела. Сам Вышинский назвал происходящее фарсом и заявил, что за этими «политическими играми» стоит украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Подольский суд Киева объявил перерыв в рассмотрении дела руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля из-за неготовности прокуроров.

«Удовлетворить ходатайство прокуроров и предоставить время для ознакомления с делом до 15 июля», — сказала председательствующая судья.

Ранее сторона обвинения просила об отсрочке для «фактического ознакомления с материалами». Сторона обвинения сменила двух прокуроров в день заседания.

Защита ходатайствовала об освобождении Вышинского из-под стражи под личное поручительство. Адвокат Андрей Доманский убеждён, что прокуратура намеренно затягивает рассмотрение дела.

«Сторона обвинения делает всё для того, чтобы затягивать рассмотрение данного производства. Потому что именно в этот день, в день судебного заседания, вносится изменение прокуроров», — сказал он.

Адвокат также сообщил, что обвинение не выполнило распоряжение суда и не предоставило защите информацию о своих доказательствах и свидетелях.

«Фактически сторона обвинителя должна была выполнять требования, которые возложили на неё суд. В частности, они должны были разрешить нам подать наш письменный вопрос, что с объёмами доказательств и показаниями свидетелей. Сейчас, по состоянию на сегодняшнее заседание, сторона обвинителя требования суда не выполнила… и была не готова к сегодняшнему заседания», — пояснил Доманский.

По мнению самого Вышинского, вокруг ситуация вокруг его дела политизирована и обвинение не намерено добиваться справедливого рассмотрения. Само заседание он назвал «пощёчиной украинскому правосудию»

«Я считаю, что всё происходящее сейчас... свидетельствует только об одном — политические игры вокруг моего дела продолжаются. Никого истинное правосудие со стороны прокуратуры не интересует. Людей волнует только одно: чтобы я максимально долго находился под стражей», — сказал журналист.

«То, что происходит, тот фарс, который длился год просто, а сейчас продолжается, принимает такие идиотические формы», — заявил Вышинский.

Ответственным за эти «политические игры» журналист считает генпрокурора Украины Юрия Луценко. Сам прокурор за день до заседания в своём Facebook назвал Вышинского «самым ценным для Кремля арестантом».

«Украинские суды управляемы»

По словам первого заместителя председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимира Джабарова, Москва намерена обратиться в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), чтобы добиться освобождения журналиста.

«Мы со своей стороны будем обращаться с призывами к общественности. Также поднимем данный вопрос в ПАСЕ. Остаются только дипломатические и парламентские методы», — сказал он RT.

Новые украинские власти во главе с президентом Владимиром Зеленским пока не определились с тем, что делать с неправомерными решениями предыдущей администрации, отметил в разговоре с RT глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

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«Украинские суды управляемы и готовы подлаживаться под политическую конъюнктуру. У новых же властей, и я имею в виду президентскую ветвь, пока нет чёткого понимания, насколько нужно дистанцироваться от неправовых решений прежней власти и как освобождение Вышинского и восстановление справедливости усилило бы позиции нового президента», — считает сенатор.

Такая ситуация могла возникнуть и в связи с тем, что политический вес Зеленского незначителен и не позволяет ему в полной мере контролировать ситуацию, допустил зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Он долгое время находится в тюрьме по надуманным обвинениям, которые ничем не подтверждаются. Вышинский честно исполнял свой журналистский долг. Сегодняшнее руководство Украины в лице президента Зеленского не может ничего сделать, потому что его приказы и распоряжения игнорируются многими силовыми органами», — допустил в разговоре с RT депутат.

Отметим, что Зеленский обращался в Верховную раду с призывом уволить Луценко и некоторых других руководителей ведомств и министерств, однако получал отказы.

В связи с этим для освобождения Вышинского необходимо продолжать оказывать давление на киевские власти, убеждён политолог Александр Асафов.

«Все обвинения в адрес Вышинского имеют абсурдный характер. Тем не менее, без внешнего давления на украинскую власть со стороны западных партнёров никаких изменений не произойдёт. Воли внутри страны на какие-то решения нет», — подчеркнул политолог в беседе с RT.

Дело Вышинского

Напомним, Кирилл Вышинский находится под стражей уже больше года. 15 мая 2018 года журналиста задержали в Киеве. Его обвиняют в государственной измене, а также поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Обвинительное заключение состоит из шести составов преступлений. Таким образом, Вышинскому грозит до 15 лет тюрьмы.

Сам журналист свою вину отрицает, заявляя, что он находится под арестом незаконно, а задержание имеет политические мотивы. По его словам, обвинения в его адрес абсурдны, а факты «подобраны манипулятивно».

В мае журналист заявил, что все предъявляемые ему нарушения, — это «месть за правду в наших (РИА Новости Украина. — RT) статьях и политические игры уходящей администрации президента Порошенко». После заседания суда 19 июня журналист заявил, что новая власть «более трезвомыслящая» и поэтому поймёт, что его дело позорит Украину на международной арене.

Напомним, в начале рассмотрения дела Кирилл Вышинский заявил о готовности отказаться от украинского гражданства и тем самым оставить только российский паспорт. Он обратился за помощью к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять все необходимые меры для его освобождения. В конце июня 2019 года глава российского государства заявил, что в Кремле думают о возможности обмена Вышинского.

Сообщается также, что условия содержания журналиста подрывают его здоровье. В ходе заключения в СИЗО Вышинский жаловался на проблемы с сердцем, а также заявлял, что у него немела левая рука и наблюдалась острая боль в области груди. В июне 2019 года он сообщил, что чувствует себя нормально, но периодические проблемы со здоровьем сохраняются. По словам российского омбудсмена Татьяны Москальковой, Красный крест внимательно следит за его состоянием.

Мировая поддержка

Перед слушанием дела главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом помочь освобождению Вышинского.

«Завтра могут отпустить Кирилла Вышинского. Журналиста, который отсидел 413 дней за то, что он журналист. Господин Зеленский, я обращаюсь к вам. Сделайте это», — написала она на украинском языке в своём Telegram-канале.

С подобной просьбой неоднократно выступали ряд российских журналистов, в том числе написав письмо новому президенту Украины.

Несколько международных организаций также выступают за прекращение преследования Вышинского. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир выражал обеспокоенность в связи с длительным досудебным содержанием под стражей журналиста. В мае 2019 года он же заявил, что судебным властям Украины нужно «быстро и тщательно» изучить обвинения в адрес Вышинского.

«С момента его задержания я призываю освободить его и продолжу это делать», — подчеркнул Дезир.

Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, отметил, что все страны-члены организации, а Украина в их числе, обязаны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

В поддержку Вышинского также высказывались в Европейской федерации журналистов, Международной федерации журналистов, Национальной Федерации журналистов Бразилии (FENAJ), Турецкой ассоциации журналистов (TGC) и Ассоциации свободных иранских журналистов (NGO International).

В Москве не раз проходили митинги в поддержку Вышинского, последний из них состоялся в мае 2019 года у украинского посольства. На нём собрались российские коллеги журналиста, а также активисты, выступающие за его освобождение.

С призывами к Киеву прекратить преследование СМИ не раз обращались и в российском МИД. В частности в ведомстве отмечали, что «руководство Украины, по сути, объявило охоту на всех, кто имеет собственные, отличные от официоза, взгляды», подвергая репрессиям и гонениям независимые СМИ и журналистов.