Вышинский назвал происходящее в суде пощёчиной украинскому правосудию

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский назвал происходящее в суде по его делу пощёчиной украинскому правосудию.

«Наверное, эти юные люди, которые сейчас краснеют, бледнеют, что-то там произносят, бормочут, когда мотивируют свою неподготовленность и вообще появление в процессе в день судебного заседания, мне кажется, что это просто пощёчина украинскому правосудию», — сказал Вышинский.

По его словам, политические игры генпрокурора Украины Юрия Луценко, который призывает людей с улицы давить на суд, продолжаются.

«Это вторая пощёчина. Сколько ещё таких пощечин будет происходить, я не знаю», — сказал журналист.

Он выразил надежду на то, что ситуация изменится с приходом новой власти.

«То, что происходит, тот фарс, который длился год просто, а сейчас продолжается, принимает такие идиотические формы», — заявил Вышинский.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что вопрос освобождения руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского является постоянной темой переговоров.