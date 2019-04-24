Вышинский назвал ложью обвинения СБУ в свой адрес

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный в Киеве, назвал обвинения СБУ в свой адрес ложью и манипуляцией.

В статье для РИА Новости и украинского издания «СТРАНА.ua» журналист отмечает, что основные обвинения со стороны СБУ заключаются в том, что на посту главного редактора портала «РИА Новости Украина» он не занимался журналистикой, а проводил «информационные спецоперации в интересах Российской Федерации».

«В рамках этой «нежурналистской» деятельности под моим руководством на сайте публиковалась не объективная и не достоверная информация, а статьи «антиукраинской направленности», — пишет Вышинский.

При этом, по его словам, с 2014 года, когда он стал главредом РИА Новости Украина, и до 2018 года к нему ни разу не было претензий в связи с недостоверностью публикаций.

Как добавил Вышинский, он считает бездоказательными обвинения СБУ в том, что с первого дня его работы главредом он систематически и целенаправленно публиковал на сайте необъективную и недостоверную информацию.

«Если коротко комментировать обвинения СБУ и прокуратуры, то они содержат откровенные манипуляции, ложь и абсурдную ложь», — пишет Вышинский.

Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил директору по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петру Лидову-Петровскому, что продолжит бороться за освобождение Кирилла Вышинского.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.