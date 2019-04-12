Представитель ОБСЕ пообещал продолжать бороться за освобождение Вышинского

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил директору по коммуникациям МИА «Россия сегодня» Петру Лидову-Петровскому, что продолжит бороться за освобождение Кирилла Вышинского.
Представитель ОБСЕ пообещал продолжать бороться за освобождение Вышинского
  • РИА Новости

Как передаёт РИА Новости, встреча состоялась в Вене на полях конференции ОБСЕ «Журналисты под атакой: угроза свободе СМИ».

Лидов-Петровский поблагодарил Дезира и ОБСЕ за поддержку в деле освобождения Вышинского.

«Мы обменялись мнениями по поводу того, что журналист не должен сидеть за публикацию, а в случае с Кириллом — за то, чего он вообще не писал, потому что он редактор и речь идёт о трёх заметках, которые писали другие люди. Дезир сказал, что поддержит наши усилия и продолжит бороться за освобождение Кирилла», — рассказал он.

Ранее Европейская федерация журналистов призвала Киев освободить Кирилла Вышинского

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, председательствующий в ОБСЕ, заявлял о готовности использовать свой авторитет для разрешения ситуации с журналистом. 

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