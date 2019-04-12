Представитель ОБСЕ пообещал продолжать бороться за освобождение Вышинского
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, встреча состоялась в Вене на полях конференции ОБСЕ «Журналисты под атакой: угроза свободе СМИ».
Лидов-Петровский поблагодарил Дезира и ОБСЕ за поддержку в деле освобождения Вышинского.
«Мы обменялись мнениями по поводу того, что журналист не должен сидеть за публикацию, а в случае с Кириллом — за то, чего он вообще не писал, потому что он редактор и речь идёт о трёх заметках, которые писали другие люди. Дезир сказал, что поддержит наши усилия и продолжит бороться за освобождение Кирилла», — рассказал он.
Ранее Европейская федерация журналистов призвала Киев освободить Кирилла Вышинского.
Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, председательствующий в ОБСЕ, заявлял о готовности использовать свой авторитет для разрешения ситуации с журналистом.