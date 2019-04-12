В Европейской федерации журналистов призвали освободить Вышинского

Европейская федерация журналистов призывает Киев освободить главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявила вице-президент федерации Надежда Ажгихина.

«Европейская федерация журналистов полностью настаивает на том, что Вышинский должен быть освобождён... Человек, который работает со словом, который находится в тюрьме, — это нонсенс», — заявила она РИА Новости.

Ажгихина подчеркнула, что обсуждать качество работы журналиста — это «дело личное» и в любом случае такая оценка возможна только при условии его освобождения.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал мужественным решение Вышинского отказаться от обмена на кого-то из осуждённых в России украинцев.

Новое заседание по делу руководителя РИА Новости Украина состоится 15 апреля.

Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.