В Европейской федерации журналистов призвали освободить Вышинского
- РИА Новости
«Европейская федерация журналистов полностью настаивает на том, что Вышинский должен быть освобождён... Человек, который работает со словом, который находится в тюрьме, — это нонсенс», — заявила она РИА Новости.
Ажгихина подчеркнула, что обсуждать качество работы журналиста — это «дело личное» и в любом случае такая оценка возможна только при условии его освобождения.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин назвал мужественным решение Вышинского отказаться от обмена на кого-то из осуждённых в России украинцев.
Новое заседание по делу руководителя РИА Новости Украина состоится 15 апреля.
Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.