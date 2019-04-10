В МИД России оценили ситуацию с Вышинским

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Москва внимательно следит за ходом судебного процесса по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.
В МИД России оценили ситуацию с Вышинским
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«Пока не будем давать каких-либо оценок. Внимательно следим, что будет дальше. Что касается обмена на кого-либо из осуждённых в России украинцев, то сам Кирилл Вышинский на встрече с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой отметил, что выступает против этого, поскольку считает необходимым добиваться справедливого решения суда», — сказал РИА Новости замглавы МИД России.

По его словам, это мужественная позиция.

Ранее глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что не понимает сути обвинительного акта в отношении себя.

Новое заседание суда по делу Вышинского назначили на 15 апреля.

Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.

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