Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него
- РИА Новости
«Это полный бред собачий. Я не могу понять, о чём они говорят. У меня других комментариев нет», — приводит ТАСС слова Вышинского.
Он отметил, что не признаёт своей вины.
Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского. Новое заседание суда по делу Вышинского назначили на 15 апреля.
Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.