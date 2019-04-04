Вышинский раскритиковал обвинительный акт в отношении него

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил, что не понимает сути обвинительного акта в отношении себя.

«Это полный бред собачий. Я не могу понять, о чём они говорят. У меня других комментариев нет», — приводит ТАСС слова Вышинского.

Он отметил, что не признаёт своей вины.

Ранее сообщалось, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения в отношении Вышинского. Новое заседание суда по делу Вышинского назначили на 15 апреля.

Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.