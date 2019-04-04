В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Заседание началось. Полный зал. Кирилла вывели из стеклянной кабины. Прокуроры начали зачитывать текст обвинительного акта на 80 страницах», — сказал он.
Как указал юрист, прокуратура пока не будет озвучивать меру наказания, которую она будет требовать для Вышинского.
Ранее сообщалось, что заседание суда по делу Вышинского назначено на 4 апреля.
Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.