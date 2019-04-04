В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского

Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание началось. Полный зал. Кирилла вывели из стеклянной кабины. Прокуроры начали зачитывать текст обвинительного акта на 80 страницах», — сказал он.

Как указал юрист, прокуратура пока не будет озвучивать меру наказания, которую она будет требовать для Вышинского.

Ранее сообщалось, что заседание суда по делу Вышинского назначено на 4 апреля.

Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.