В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского

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Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.
В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского
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Об этом сообщает РИА Новости.

«Заседание началось. Полный зал. Кирилла вывели из стеклянной кабины. Прокуроры начали зачитывать текст обвинительного акта на 80 страницах», — сказал он.

Как указал юрист, прокуратура пока не будет озвучивать меру наказания, которую она будет требовать для Вышинского.

Ранее сообщалось, что заседание суда по делу Вышинского назначено на 4 апреля.

Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.

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