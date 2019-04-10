Москалькова отметила улучшение здоровья Вышинского

Короткая ссылка
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья арестованного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского улучшается.
Москалькова отметила улучшение здоровья Вышинского
  • РИА Новости

«Мы очень серьёзно контролируем вместе с Красным Крестом его состояние здоровья. Сегодня оно улучшилось, ждём 21-го числа, когда можно будет продолжить диалог», — сказала Москалькова РИА Новости.

Ранее стало известно, что омбудсмен намерена направить повторное обращение в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу ситуации с Вышинским.

В феврале сообщалось, что представители Красного Креста посетили журналиста, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить