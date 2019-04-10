Москалькова отметила улучшение здоровья Вышинского

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что состояние здоровья арестованного руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского улучшается.

«Мы очень серьёзно контролируем вместе с Красным Крестом его состояние здоровья. Сегодня оно улучшилось, ждём 21-го числа, когда можно будет продолжить диалог», — сказала Москалькова РИА Новости.

Ранее стало известно, что омбудсмен намерена направить повторное обращение в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу ситуации с Вышинским.

В феврале сообщалось, что представители Красного Креста посетили журналиста, чтобы узнать о состоянии его здоровья.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года.