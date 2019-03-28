Москалькова вновь обратится в ООН в связи с делом Вышинского

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова собирается направить повторное обращение в адрес Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу ситуации с руководителем портала «РИА Новости Украина» Кириллом Вышинским.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Я повторно направлю обращение Мишель Бачелет. Я буду обращаться по-прежнему в Совет Европы — к Дуне Миятович, комиссару по правам человека Совета Европы. Мы на постоянной связи с Красным Крестом, я прошу их продолжать наблюдение за состоянием его здоровья и условиями содержания под стражей», — сказала она.

Омбудсмен также добавила, что намерена взаимодействовать с уполномоченным Верховной рады по правам человека и разочарована решением суда о продлении срока содержания Вышинского под стражей.

Ранее стало известно, что Подольский суд Киева принял решение продлить арест Вышинского до 24 мая.

Позднее сообщалось, что следующее заседание суда по делу журналиста назначено на 4 апреля.

Вышинский был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.