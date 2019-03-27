Москалькова обеспокоена продлением ареста Вышинского

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своём Instagram, что обеспокоена решением суда продлить арест руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Москалькова обеспокоена продлением ареста Вышинского
  • РИА Новости

«Очень огорчена и обеспокоена решением суда в отношении Кирилла Вышинского, которому в очередной раз продлили арест — теперь до 24 мая, а это ещё два долгих месяца», — написала Москалькова.

Она подчеркнула, что «он не представляет угрозы для окружающих и на время следственных действий мог бы быть под подпиской о невыезде или домашним арестом».

«Ведь этот человек почти год разлучен со своей семьей и обвиняется в совершении серьёзного преступления только за то, что исполнял свой журналистский долг… Вся российская общественность следит за его судьбой. Кирилл, держитесь!» — добавила Москалькова.

Ранее стало известно, что Подольский суд Киева принял решение продлить арест Вышинского до 24 мая.

Позднее сообщалось, что следующее заседание суда по делу журналиста назначено на 4 апреля.

Вышинский был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.

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