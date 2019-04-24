Генсек ОБСЕ намерен обсудить с Лавровым ситуацию с Вышинским
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Да, определённо, это будет одной из тем, я предполагаю», — сказал Гремингер, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что продолжит бороться за освобождение Вышинского.
12 апреля Европейская федерация журналистов призвала Киев освободить руководителя портала РИА Новости Украина.
Журналист был задержан на Украине 15 мая 2018 года. Он обвиняется в государственной измене.