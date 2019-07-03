Россия намерена поднять вопрос о деле Вышинского в ПАСЕ

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT решение суда в Киеве объявить перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Россия намерена поднять вопрос о деле Вышинского в ПАСЕ
  • РИА Новости

«У новой украинской власти не хватает политической воли для того, чтобы разобраться в этом деле. Позиция СБУ очень сильная и, к сожалению для Владимира Зеленского, он пока не имеет реального влияния. Думаю, что дело Вышинского будет использоваться и для торгов по морякам», — считает сенатор.

Джабаров отметил, что подобные серьёзные проблемы возникают из-за отсутствия нормальных отношений между Россией и Украиной.

«Мы, со своей стороны, будем обращаться с призывами к общественности. Также поднимем данный вопрос в ПАСЕ. Остаются только дипломатические и парламентские методы», — сказал он.

Ранее суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить