Россия намерена поднять вопрос о деле Вышинского в ПАСЕ

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров прокомментировал RT решение суда в Киеве объявить перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

«У новой украинской власти не хватает политической воли для того, чтобы разобраться в этом деле. Позиция СБУ очень сильная и, к сожалению для Владимира Зеленского, он пока не имеет реального влияния. Думаю, что дело Вышинского будет использоваться и для торгов по морякам», — считает сенатор.

Джабаров отметил, что подобные серьёзные проблемы возникают из-за отсутствия нормальных отношений между Россией и Украиной.

«Мы, со своей стороны, будем обращаться с призывами к общественности. Также поднимем данный вопрос в ПАСЕ. Остаются только дипломатические и парламентские методы», — сказал он.

Ранее суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.