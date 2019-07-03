Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля

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Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.
Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля
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Ранее директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру следует «жёстче» ставить вопрос об освобождении Кирилла Вышинского.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому на украинском языке с просьбой помочь освобождению руководителя РИА Новости Украина.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.

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