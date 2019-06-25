МИД России призвал ОБСЕ к более «жёсткому» подходу в деле Вышинского
- РИА Новости
«Нам нужны добрые дела и полезные дела, которые вели бы к улучшению ситуации. Освобождение Кирилла Вышинского было бы, наверно, одним из лучших шагов, который сейчас могла бы предпринять украинская власть», — цитирует РИА Новости Келина.
Он сообщил, что в России знают, что Дезир ставит этот вопрос перед Украиной.
При этом Келин отметил, что делает это Дезир «очень тихо и незаметно, но тем не менее необходимо, чтобы он жёстче ставил вопрос, потому что положение журналистов там очень тяжёлое, не только Вышинского, но и других».
Ранее сообщалось, что Вышинский не признал вину по обвинительному акту в суде.
Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене.