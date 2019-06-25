МИД России призвал ОБСЕ к более «жёсткому» подходу в деле Вышинского

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Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что представителю ОБСЕ по свободе СМИ Арлему Дезиру следует «жёстче» ставить вопрос по освобождению руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
МИД России призвал ОБСЕ к более «жёсткому» подходу в деле Вышинского
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«Нам нужны добрые дела и полезные дела, которые вели бы к улучшению ситуации. Освобождение Кирилла Вышинского было бы, наверно, одним из лучших шагов, который сейчас могла бы предпринять украинская власть», — цитирует РИА Новости Келина.

Он сообщил, что в России знают, что Дезир ставит этот вопрос перед Украиной.

При этом Келин отметил, что делает это Дезир «очень тихо и незаметно, но тем не менее необходимо, чтобы он жёстче ставил вопрос, потому что положение журналистов там очень тяжёлое, не только Вышинского, но и других».

Ранее сообщалось, что Вышинский не признал вину по обвинительному акту в суде.

Журналист был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене.

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