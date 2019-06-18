Вышинский не признал вину по обвинительному акту

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Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не признал вину по обвинительному акту в суде, заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.
Вышинский не признал вину по обвинительному акту
  • РИА Новости

«На сегодняшнем заседании по окончании обвинительного акта Кирилл не признал свою вину, заявил, что это абсурдные обвинения. Также во время заседания Кирилл просил разъяснить ему ряд непонятных тезисов, которые заложены в обвинительном акте», — сказал Доманский РИА Новости.

По словам адвоката, «даже суд не смог их разъяснить», так как отсутствует понимание, «что имела под этим в виду сторона обвинения».

«Поэтому обратил внимание, что им самим интересно будет узнать, на что будет ссылаться обвинение при доказательстве тех тезисов, которые заложены в обвинительном акте», — отметил Доманский.

Ранее председатель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обозначил как один из приоритетов дело Кирилла Вышинского.

Вышинский был взят под стражу 15 мая 2018 года, он обвиняется в государственной измене. Сам журналист назвал обвинения в свой адрес политическими играми властей Украины.

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