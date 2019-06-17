Представитель ОБСЕ по СМИ считает приоритетом дело Вышинского
- РИА Новости
По словам сенатора, Дезир был осторожен в высказываниях, так как «не хочет давать завышенных обязательств в этой сфере».
«Я думаю, он аккуратно формулировал свою позицию, чтобы не создать неоправданных ожиданий. Но то, что он это принял к сведению, согласился с важностью этого вопроса, обозначил его как один из приоритетов для себя, — это я могу подтвердить», — сказал Пушков РИА Новости.
Ранее Дезир заявил, что судебным властям Украины нужно «быстро и тщательно» изучить обвинения, выдвинутые против Вышинского.