Косачёв назвал подход к делу Вышинского на Украине политизированным

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT решение суда в Киеве объявить перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

«Дело Кирилла Вышинского с самого начала было политическим, а не правовым. Подходы к его разрешению тоже в высшей степени политизированы. Украинские суды управляемы и готовы подлаживаться под политическую конъюнктуру. У новых же властей, и я имею в виду президентскую ветвь, пока нет чёткого понимания, насколько нужно дистанцироваться от неправовых решений прежней власти и как освобождение Вишинского и восстановление справедливости усилило бы позиции нового президента», — сказал он.

Косачёв подчеркнул, что «наиболее вероятным объяснением сегодняшнего решения можно назвать парламентские выборы».

«Я буду рад ошибиться, но не исключаю, что и 15 июля не станет финальной точкой в этом сюжете. Увы, Кирилл Вышинский, как человек, как журналист, находится в заложниках у украинской политической конъюнктуры», — заключил сенатор.

Ранее суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и госизмене.