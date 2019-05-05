«Атмосфера беззакония»: почему на Украине растёт число преступлений против журналистов

Избитый неизвестными украинский журналист Вадим Комаров был введён в искусственную кому. 4 мая в тяжёлом состоянии он был доставлен в реанимацию одной из больниц города Черкассы. Коллеги уверены, что нападение связано с профессиональной деятельностью Комарова, который ранее расследовал случаи коррупции в среде местных чиновников. Это далеко не первая атака на представителя прессы за последние годы на Украине. Эксперты отмечают резкий рост преступлений против сотрудников СМИ после «майдана». Только за 2017—2018 годы совершено 175 нападений на журналистов. Эти дела практически не расследуются, наоборот, иногда власти сами отправляют представителей прессы в тюрьму по надуманным обвинениям, как это случилось с главой РИА Новости Украина Кириллом Вышинским.

На Украине совершено очередное нападение на представителя СМИ. Накануне черкасский журналист Вадим Комаров был жестоко избит неизвестными. Прохожие обнаружили его 4 мая в центре города лежащим без сознания с пробитой головой. Скорая помощь доставила журналиста в реанимационное отделение одной из больниц города, где он был прооперирован и для поддержания жизнедеятельности введён в искусственную кому, сообщил депутат Черкасского городского совета Александр Радуцкий.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье 121 УК Украины («Умышленное тяжкое телесное повреждение»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет. Правда, о личности нападавшего, а также о том, кто мог стоять за расправой над журналистом, пока ничего не известно.

Коллеги Комарова связывают нападение с его профессиональной деятельностью, об этом написал, в частности, председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Вадим Комаров

Facebook

«Сейчас Вадим находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии. Журналист часто поднимал резонансные темы, реально раздражал в Черкассах многих, кто имел большую власть и большие деньги. Надеемся на профессиональную работу врачей-реаниматоров и на то, что правоохранители будут должным образом расследовать очередной акт грубой атаки на журналистов. Бьют одного, а безнаказанностью пытаются запугать всех», — написал он в своём Facebook.

Как заявил секретарь Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Валерий Макеев, причиной нападения на Комарова могли стать его публикации о коррупции среди местных чиновников. По его словам, пострадавшему удалось достать такую информацию, которая в случае огласки стоила бы должностей некоторым представителям Черкасского городского совета.

Кроме того, в последнее время Вадим Комаров опубликовал ряд материалов о недавнем бунте в местной исправительной колонии и о незаконном строительстве.

Также по теме «Системная безнаказанность»: украинских силовиков призвали отчитаться о расследовании преступлений против журналистов Национальный союз журналистов Украины потребовал от силовых структур отчитаться о расследовании преступлений, совершённых против...

Одной из последних тем, которые Комаров расследовал незадолго до избиения, было дело о шантаже. По словам Макеева, представители мэрии давили на руководство спортивной школы «Спартак», угрожая закрыть учреждение. Причиной конфликта стал крупный штраф в размере 900 тысяч гривен, наложенный ранее Государственной архитектурно-строительной инспекцией Украины за нарушения при реконструкции бывшего кинотеатра «Мир», в здании которого находится детско-юношеская спортивная школа «Спартак». Мэрия отказывается платить неустойку, хотя именно она была заказчиком работ, и пытается вынудить директора школы взять на себя ответственность за нарушения, допущенные при реконструкции. В противном случае чиновники угрожают и вовсе закрыть спортивное учреждение.

Накануне Комаров должен был получить важную инсайдерскую информацию, которая могла бы пролить дополнительный свет на обстоятельства этого дела, но не успел.

«По странному стечению обстоятельств у меня вчера вызывающе украдена папка с документами по всё тому же «делу «Спартака», — добавил Макеев.

По мнению журналиста, правоохранительные органы должны возбудить уголовное дело по статье 348-1 УК («убийство или покушение на убийство журналиста»), которая подразумевает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до пятнадцати лет, а в особо тяжёлых случаях и пожизненное заключение.

В 2016 году Комаров уже подвергался нападению — неизвестный выстрелил в него из пистолета, но не попал. Журналист написал заявление в полицию, но стрелявшего так и не нашли. Тогда в качестве возможного мотива также называли профессиональную деятельность Комарова — перед нападением он расследовал историю неуплаты крупной суммы налогов директором одной из местных компаний.

«Жертвы правового хаоса»

Случаи силового давления на представителей прессы стали обыденным явлением для современной Украины. По информации Национального союза журналистов Украины, только с начала 2019 года по 3 мая в стране было совершено 23 нападения на сотрудников СМИ. В марте и апреле больше всего атак было зафиксировано в Киеве и Киевской области.

В 2018 году на Украине произошло 86 нападений на представителей четвёртой власти, а всего за 2017—2018 годы совершено 175 атак — такую статистику ранее представили в НСЖУ.

Как пояснил глава НСЖУ Сергей Томиленко, известно, что примерно в 12 случаях атак на журналистов нападавшими были чиновники, ещё в десяти — силовики, причём многие пострадавшие сотрудники СМИ в результате нападений получили очень серьёзные травмы. Однако правоохранительные органы не стремятся расследовать подобные преступления, большинство таких дел прекращается ещё на досудебной стадии.

До сих пор не найдены заказчики убийства известного украинского журналиста Олеся Бузины, который был расстрелян у своего дома в Киеве 16 апреля 2015 года. За месяц до гибели журналист говорил об угрозах, поступавших в его адрес. Убийство Бузины сразу назвали политическим — журналист активно критиковал власти за развязанную в Донбассе войну и вступал в публичные споры с радикальными националистами. Его смерть вызвала широкий резонанс, глава государства Пётр Порошенко даже пообещал взять расследование под личный контроль, с требованием найти виновников трагедии выступили Генсек ООН Пан Ги Мун, а также официальные представители США, России и ОБСЕ.

Следователи работают возле тела журналиста Олеся Бузины в Киеве 16 апреля 2015 года.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Впоследствии украинские правоохранительные органы задержали трёх подозреваемых в совершении убийства. Однако вскоре все они были освобождены, и хотя формально дело не было закрыто, на практике оно было остановлено. О том, чтобы следователи вышли на след заказчиков убийства, даже нет речи, отмечают местные СМИ.

Немало случаев, когда «неправильные» с точки зрения киевского режима публикации приводят их авторов за решётку. Например, в августе 2017 года по решению Королёвского районного суда Житомира был арестован украинский журналист Василий Муравицкий — его обвинили в «государственной измене» за «сотрудничество с представителями иностранного государства и помощь в проведении подрывной деятельности против Украины». По данным СБУ, все эти преступления он совершил, публикуя свои материалы на ресурсах, якобы администрируемых из России и с «временно оккупированных территорий» Украины.

Журналист провёл в тюрьме около года, пока суд не сменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако приговор по делу до сих пор не вынесен — по мнению некоторых наблюдателей, доводы обвинения просто развалятся в суде.

Кирилл Вышинский

РИА Новости

Ещё один показательный случай преследования журналистов на Украине — уголовное дело против главреда РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Он был задержан СБУ в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия, за что ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Правда, в чём именно заключалась «измена», следствие объяснить не может — обвинение ссылается на некую информационную поддержку «аннексии Крыма» и самопровозглашённых республик Донбасса.

Действия Киева осудили в Международной федерации журналистов, а руководство регионального отделения организации «Репортёры без границ» потребовало либо освободить Вышинского, либо прояснить, в чём конкретно заключается вменяемое ему преступление.

По оценкам экспертов, украинские СМИ начали подвергаться особенно сильному давлению после госпереворота в 2014 году.

Также по теме «Говорить о правах человека бессмысленно»: почему украинские журналисты не освещают дело Кирилла Вышинского Украинские журналисты рассказали RT, почему избегают темы ареста и содержания под стражей главы РИА Новости Украина Кирилла...

«Атаки на журналистов — относительно новое явление для Украины. До 2014 года нападения на представителей СМИ происходили редко, — пояснил в интервью RT заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. — И это при том, что формально Украина взяла курс на евроинтеграцию и принятие европейских ценностей. Но на самом деле этот курс расценивается на Украине просто как отдаление от России».

Похожей точки зрения придерживается и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. По мнению эксперта, хотя нападения на представителей СМИ на Украине случались и раньше, они не носили столь массовый характер.

«На Украине в последние годы была чрезвычайно слабая власть, а безобразные реформы привели к тому, что из правоохранительных органов ушли квалифицированные кадры. Что же касается судебной системы, то нынешние решения Фемиды в массовом порядке покупаются, под давлением выносятся несправедливые приговоры. В сложившейся ситуации в этом правовом хаосе под раздачу попадают журналисты, которые занимаются расследованиями, а атмосфера беззакония на Украине способствует тому, что случаи нападений на представителей СМИ практически не расследуются», — пояснил эксперт в интервью RT.

«Изменить порядок вещей сложно»

Эксперты не исключают, что при новом президенте Украины ситуация со свободой прессы может улучшиться, но призывают не возлагать на новую власть больших надежд.

В конце апреля российские журналисты направили коллективное обращение на имя избранного президента Украины Владимира Зеленского с призывом обратить внимание на положение Кирилла Вышинского и содействовать освобождению журналиста из-под стражи.

Акция против цензуры в СМИ "Красная карточка Гройсману" , Львов, Украина.

РИА Новости

Сам Зеленский ранее заявлял о своей приверженности принципу свободы СМИ. В интервью «РБК-Украина» политик сообщил, что мечтает о том, чтобы украинские СМИ были независимы «экономически и коммерчески».

Также по теме Информационная война за Донбасс: каковы планы Зеленского на посту главы государства Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует во втором туре выборов главы государства после обработки 99% протоколов....

«Должно ли правительство вмешиваться в средства массовой информации? Нет, вообще ни в коем случае», — подчеркнул Зеленский.

Гонения, которым подвергаются журналисты на Украине, серьёзно ухудшают имидж Киева за рубежом. В марте МИД Австрии осудил решение украинских властей, закрывших въезд в страну для австрийского журналиста Кристиана Вершутца. Киев обвиняет его в «антиукраинской пропаганде» и «участии в попытках оправдать аннексию Крыма». В 2018 году журналист работал в Киеве, но был вынужден обратиться к австрийским властям за помощью из-за опасений за свою жизнь и здоровье.

«Запрет на въезд для корреспондента ORF Кристиана Вершутца на Украину является неприемлемым в Европе актом цензуры. Мы осуждаем этот шаг, который полностью несовместим с основными европейскими ценностями, и призываем к немедленному снятию запрета», — написала в Twitter министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Есть шанс на то, что при новом президенте ситуация улучшится. Однако нет никакой уверенности в том, что Зеленский использует его на практике. Могу с уверенность сказать, что он хочет изменить ситуацию в стране, но есть сомнения в том, что сможет это действительно реализовать, ведь изменить сложившийся на Украине порядок вещей очень непросто», — подытожил Михаил Погребинский.