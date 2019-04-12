Глава НСЖУ рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине
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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Каждые четыре дня на Украине происходит инцидент с физической агрессией в отношении журналистов... позорным также является рост на 50% числа нападений на журналисток», — указал он, отметив, что девушек бьют уже в прямом эфире телеканалов.
Томиленко добавляет, что системная безнаказанность подобных преступлений провоцирует новые нападения.
«92% заявлений об атаках на журналистов не доходят до суда и остаются безнаказанными», — пояснил глава НСЖУ.
Ранее Европейская федерация журналистов (EFJ) сообщила о росте числа нападений на женщин-репортёров на Украине.