Глава НСЖУ рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине

Короткая ссылка
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко во время международной конференции ОБСЕ рассказал о безнаказанности преступлений против украинских журналистов.
Глава НСЖУ рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине
  • ©Sergiy Tomilenko
  • Facebook

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Каждые четыре дня на Украине происходит инцидент с физической агрессией в отношении журналистов... позорным также является рост на 50% числа нападений на журналисток», — указал он, отметив, что девушек бьют уже в прямом эфире телеканалов.

Томиленко добавляет, что системная безнаказанность подобных преступлений провоцирует новые нападения.

«92% заявлений об атаках на журналистов не доходят до суда и остаются безнаказанными», — пояснил глава НСЖУ.

Ранее Европейская федерация журналистов (EFJ) сообщила о росте числа нападений на женщин-репортёров на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить