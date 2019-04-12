Глава НСЖУ рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко во время международной конференции ОБСЕ рассказал о безнаказанности преступлений против украинских журналистов.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Каждые четыре дня на Украине происходит инцидент с физической агрессией в отношении журналистов... позорным также является рост на 50% числа нападений на журналисток», — указал он, отметив, что девушек бьют уже в прямом эфире телеканалов.

Томиленко добавляет, что системная безнаказанность подобных преступлений провоцирует новые нападения.

«92% заявлений об атаках на журналистов не доходят до суда и остаются безнаказанными», — пояснил глава НСЖУ.

Ранее Европейская федерация журналистов (EFJ) сообщила о росте числа нападений на женщин-репортёров на Украине.