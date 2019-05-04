В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения

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В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
  • РИА Новости

«Тревожная информация из Черкасс: жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Сейчас Вадим находится в реанимации в чрезвычайно тяжёлом состоянии», — отметил Томиленко.

По его словам, журналист часто поднимал резонансные темы, «действительно раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и деньги». 

Он призвал правоохранителей провести надлежащее расследование. 

«Бьют одного, а безнаказанностью пытаются запугать всех», — заявил Томиленко.

В апреле глава НСЖУ рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине.

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