В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения

В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации. Об этом сообщил глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

«Тревожная информация из Черкасс: жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Сейчас Вадим находится в реанимации в чрезвычайно тяжёлом состоянии», — отметил Томиленко.

По его словам, журналист часто поднимал резонансные темы, «действительно раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и деньги».

Он призвал правоохранителей провести надлежащее расследование.

«Бьют одного, а безнаказанностью пытаются запугать всех», — заявил Томиленко.

В апреле глава НСЖУ рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине.