В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
- РИА Новости
«Тревожная информация из Черкасс: жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова. Сейчас Вадим находится в реанимации в чрезвычайно тяжёлом состоянии», — отметил Томиленко.
По его словам, журналист часто поднимал резонансные темы, «действительно раздражал многих в Черкассах, кто имел большую власть и деньги».
Он призвал правоохранителей провести надлежащее расследование.
«Бьют одного, а безнаказанностью пытаются запугать всех», — заявил Томиленко.
В апреле глава НСЖУ рассказал о безнаказанности преступлений против журналистов на Украине.