Защита Вышинского прокомментировала данные о его встрече с Москальковой

Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не располагает информацией о его встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Об этом заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку у меня такой информации нет. Со мной офис омбудсмена не связывался, и информацию, что у него кто-то был, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — цитирует юриста РИА Новости.

Он также напомнил, что Вышинский заявлял о намерении добиваться оправдания, а не идти на обмен.

23 августа Москалькова прибыла с однодневным визитом в Киев. Цель её поездки не уточнялась.

Украинские СМИ писали о встрече омбудсмена с Вышинским.

В беседе с RT Москалькова рассказала, что «идёт большая и серьёзная работа, которая обязательно будет предана гласности».