Защита Вышинского прокомментировала данные о его встрече с Москальковой

Короткая ссылка
Защита главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского не располагает информацией о его встрече с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой. Об этом заявил адвокат журналиста Андрей Доманский.

«Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, поскольку у меня такой информации нет. Со мной офис омбудсмена не связывался, и информацию, что у него кто-то был, не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — цитирует юриста РИА Новости.

Он также напомнил, что Вышинский заявлял о намерении добиваться оправдания, а не идти на обмен.

23 августа Москалькова прибыла с однодневным визитом в Киев. Цель её поездки не уточнялась. 

Украинские СМИ писали о встрече омбудсмена с Вышинским.

В беседе с RT Москалькова рассказала, что «идёт большая и серьёзная работа, которая обязательно будет предана гласности».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить