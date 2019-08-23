Москалькова прибыла в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в пятницу, 23 августа, прибыла в Киев. Об этом заявили в пресс-службе российского посольства на Украине.

«Татьяна Москалькова прилетела в Киев», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, омбудсмен пробудет в столице Украины один день.

Ранее стало известно, что Москалькова самолётом направляется в Киев. При этом не уточнялась цель её визита.

22 августа представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами с Украиной, однако не может ей поделиться.

Как отмечали в Кремле, комментируя возможность прогресса в обмене, «определённые контакты на этот счёт осуществляются».