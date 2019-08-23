Москалькова прибыла в Киев
- РИА Новости
«Татьяна Москалькова прилетела в Киев», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, омбудсмен пробудет в столице Украины один день.
Ранее стало известно, что Москалькова самолётом направляется в Киев. При этом не уточнялась цель её визита.
22 августа представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами с Украиной, однако не может ей поделиться.
Как отмечали в Кремле, комментируя возможность прогресса в обмене, «определённые контакты на этот счёт осуществляются».