Захарова прокомментировала возможность обмена заключёнными с Киевом
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- РИА Новости
«Информация есть, но поделиться я ей не могу», — цитирует её ТАСС.
Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что «все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, что и будет сделано».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность подвижек в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, заявил, что «определённые контакты на этот счёт осуществляются».
Также возможность обмена прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.