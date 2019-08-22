Захарова прокомментировала возможность обмена заключёнными с Киевом

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявила, что она располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, но не может ей поделиться.

«Информация есть, но поделиться я ей не могу», — цитирует её ТАСС.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что «все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, что и будет сделано».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность подвижек в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, заявил, что «определённые контакты на этот счёт осуществляются».

Также возможность обмена прокомментировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.