Лавров оценил возможность обмена заключёнными с Украиной

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД ФРГ Хайко Маасом прокомментировал возможность обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.
Лавров оценил возможность обмена заключёнными с Украиной
  • Reuters

Он ответил на вопрос о достоверности информации о том, что обмен удерживаемыми лицами, в том числе украинскими моряками, которых задержали в Керченском проливе, может состояться до конца августа, передаёт РИА Новости.

Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский два раза звонил российскому коллеге Владимиру Путину и они обсуждали общее положение дел.

Глава российского МИД добавил, что в том числе лидеры России и Украины обсуждали ситуацию с лицами, которые удерживаются в двух странах.

«В принципе, для того чтобы продвигать эту тему, нужно договариваться не только в принципе, но и согласовывать конкретные правовые, технические, организационные аспекты», — отметил Лавров. 

Также он призвал не забывать, что речь идёт «всё-таки о судьбах людей», в связи с чем в этом случае требуется «не погоня за сенсациями», а «кропотливая работа на результат».

Ранее адвокат Николай Полозов в беседе с «Известиями» заявил, что украинских моряков могут отпустить до октября.

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