Адвокат украинских моряков назвал возможные сроки их возвращения домой

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Задержанных в Керченском проливе украинских моряков могут отпустить до октября, заявил в беседе с «Известиями» их адвокат Николай Полозов.
Адвокат украинских моряков назвал возможные сроки их возвращения домой
  • РИА Новости

По его словам, в Следственное управление ФСБ отправлены письменные гарантии того, что украинцы продолжат участвовать в судебных и следственных действиях после возвращения домой.

В аппарате уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой подтвердили передачу соответствующим органам России ходатайства о её личном поручительстве.

Защитник отметил, что в случае удовлетворения прошения военнослужащих освободят из-под стражи, а при отказе постановление можно будет обжаловать.

Ранее в российском МИД пояснили содержание дипломатической ноты, переданной Киеву. Так, в ней говорилось, что «моряки могут быть освобождены не из-под ответственности, а из-под стражи».

Вопрос украинских моряков стал одной из тем телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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