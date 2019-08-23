Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в Киев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе посольства России на Украине.

«Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова самолётом направляется в Киев», — сообщили в диппредставительстве.

При этом цель визита в посольстве не уточнили.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что она располагает информацией по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, но не может ей поделиться. Она добавила, что «все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, что и будет сделано».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность подвижек в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, заявил, что «определённые контакты на этот счёт осуществляются».