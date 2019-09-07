Меркель назвала подающим надежду знаком обмен между Москвой и Киевом

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, назвав этот шаг подающим надежду знаком.

«Этот обмен заключенными между Россией и Украиной является подающим надежду знаком», — говорится в заявлении, которое опубликовал представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

Она добавила, что рада «за украинских моряков и Олега Сенцова, которые теперь наконец могут отправиться домой».

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной. Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, «необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление».