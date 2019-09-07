В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной
- РИА Новости
«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — цитирует РИА Новости Пескова.
Он также подтвердил, что в числе вернувшихся в Россию руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
«Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая», — добавил пресс-секретарь президента.
Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.