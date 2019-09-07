В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоялся.

«Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой», — цитирует РИА Новости Пескова.

Он также подтвердил, что в числе вернувшихся в Россию руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.

«Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.