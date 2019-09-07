Захарова прокомментировала обмен между Россией и Украиной

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала состоявшийся обмен удерживаемых граждан между Москвой и Киевом.
Захарова прокомментировала обмен между Россией и Украиной
  • РИА Новости

«Несмотря на то что были и провокации, и объективные трудности, процесс всё же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды», — написала она в Facebook.

По словам Захаровой, «привычка винить Россию во всех бедах Украины должна остаться в прошлом».

«Постоянная антироссийская риторика не приблизит страну к решению реальных внутриполитических и экономических проблем. Конкретные шаги — лучший алгоритм действий», — заявила представитель МИД.

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

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