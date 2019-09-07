В США поприветствовали обмен между Россией и Украиной
- РИА Новости
«Мы приветствуем новость об обмене заключёнными и рады отметить обнадёживающие признаки более активного диалога и снижения напряженности между Россией и Украиной», — говорится в сообщении американского посольства в России.
Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.
Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.
В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной. Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, «необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление».