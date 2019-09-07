«Вышинский находится на лётном поле»: ожидается начало процедуры обмена заключёнными между Россией и Украиной

Утром 7 сентября в Москве и Киеве колонны автобусов в сопровождении машин полиции выдвинулись в аэропорты Внуково и Борисполь. Предполагается, что в транспортных средствах ехали люди, находившиеся в заключении в обеих странах. Кроме того, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что в скором времени в Москву вылетит Кирилл Вышинский, ранее освобождённый из-под стражи. RT ведёт текстовую трансляцию.

РИА Новости