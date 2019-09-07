«Вышинский находится на лётном поле»: ожидается начало процедуры обмена заключёнными между Россией и Украиной

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Роман Шимаев, Георгий Мосалов
Утром 7 сентября в Москве и Киеве колонны автобусов в сопровождении машин полиции выдвинулись в аэропорты Внуково и Борисполь. Предполагается, что в транспортных средствах ехали люди, находившиеся в заключении в обеих странах. Кроме того, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что в скором времени в Москву вылетит Кирилл Вышинский, ранее освобождённый из-под стражи. RT ведёт текстовую трансляцию.
«Вышинский находится на лётном поле»: ожидается начало процедуры обмена заключёнными между Россией и Украиной
  • РИА Новости
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  • 07 сентября 2019

    Как сообщает издание «Страна.UA», в киевский аэропорт Борисполь прибыл министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

  • Похоже, Кирилл Вышинский возвращается в Россию.

    Руководитель РИА Новости Украина сделал селфи у трапа самолёта в аэропорту Борисполь в Киеве. Лайнер в скором времени должен вылететь в Москву.

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  • Пока ещё нет точной информации о том, кого именно передаёт Украине российская сторона, но адвокат Николай Полозов сообщил, что все 24 моряка, которых задержали в ходе инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, освобождены под личное поручительство уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой.

    «Я не знаю процедуру обмена других заключённых, а что касается моряков, то все 24 освобождены под личное поручительство Денисовой. Она поручилась в том, что в дальнейшем моряки будут участвовать в следственных действиях российских следственных органов. Как именно будут эти действия происходить, я пока сказать не могу», — цитирует юриста ТАСС.

    Подробнее об украинской провокации с незаконным заходом военных кораблей во временно закрытую акваторию территориального моря России — в материале RT.

  • Издание «Комсомольская правда» опубликовало список людей, которых, предположительн, Украина передаёт России. В нём 12 граждан РФ.

    При этом в документе нет фигуранта дела о крушении Boeing 777 Владимира Цемаха, которому 5 сентября отменили арест, а также руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

    Однако генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв сообщил, что журналист в скором времени окажется в российской столице.

    «Пожелал хорошего полёта и мягкой посадки в Москве. Ждём с нетерпением», — сказал Киселёв.

  • Вместе с тем украинский адвокат Валентин Рыбин в своём Facebook опубликовал фотографию самолёта с российским триколором, на котором, предположительно, вылетают в РФ арестованные и осуждённые на Украине.

    По его словам, в списке нет гражданина России Руслана Гаджиева.

  • Утром 7 сентября адвокат одного из украинских моряков Николай Полозов заявил ТАСС, что процедура обмена арестованными и осуждёнными в России и на Украине гражданами началась.

    В то же время РИА Новости сообщило, что из СИЗО «Лефортово» выехали автобусы, в которых, предположительно, могут находиться украинские моряки, нарушившие российскую морскую границу в ноябре 2018 года.

  • Днём 7 сентября, как сообщают СМИ, ожидается начало обмена заключёнными между Россией и Украиной.

  • День добрый, уважаемые читатели RT! Мы приветствуем вас в нашей текстовой трансляции.

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