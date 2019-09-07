Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
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Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.
«Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоёванное нами ещё весной решение Международного морского трибунала припёрло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев», — написал он.
Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.
Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT оценил результаты обмена.
RT вёл текстовую трансляцию процесса обмена.