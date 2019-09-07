Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной

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Бывший украинский президент Пётр Порошенко похвалил себя и представителей предыдущей власти в стране после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
Порошенко похвалил себя после обмена между Россией и Украиной
  • © Reuters

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоёванное нами ещё весной решение Международного морского трибунала припёрло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев», — написал он.

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT оценил результаты обмена.

RT вёл текстовую трансляцию процесса обмена.

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