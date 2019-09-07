Климов прокомментировал обмен между Россией и Украиной
- РИА Новости
«Я согласен с экспертами, которые называют это важным шагом. По существу, это первый важный шаг при новом президенте Зеленском, это практический шаг, а не просто слова. Что за этим последует — мы посмотрим», — заявил сенатор.
Обмен удерживаемыми лицами, по словам сенатора, можно считать хорошим подспорьем для возможной встречи в нормандском формате.
Он напомнил, что данное решение президента Украины Владимира Зеленского соответствует его предвыборным заявлениям, а также желаниям жителей Украины.
«С человеческой точки зрения это очень хорошая новость, потому что люди вернулись домой, и сейчас у них нет риска оказаться под каким-то политическим прессом», — добавил Климов.
Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.
Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.