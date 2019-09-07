Климов прокомментировал обмен между Россией и Украиной

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Кирилл Горшенин
Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов в беседе с RT оценил результаты состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами.
Климов прокомментировал обмен между Россией и Украиной
  • РИА Новости

«Я согласен с экспертами, которые называют это важным шагом. По существу, это первый важный шаг при новом президенте Зеленском, это практический шаг, а не просто слова. Что за этим последует — мы посмотрим», — заявил сенатор.

Обмен удерживаемыми лицами, по словам сенатора, можно считать хорошим подспорьем для возможной встречи в нормандском формате.

Он напомнил, что данное решение президента Украины Владимира Зеленского соответствует его предвыборным заявлениям, а также желаниям жителей Украины.

«С человеческой точки зрения это очень хорошая новость, потому что люди вернулись домой, и сейчас у них нет риска оказаться под каким-то политическим прессом», — добавил Климов.

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

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