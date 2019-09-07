В МИД отметили готовность администрации Зеленского к компромиссам

Российский МИД прокомментировал взаимное освобождение лиц, удерживаемых на территориях России и Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Подчёркивается, что обмен стал возможным благодаря выполнению договорённостей, достигнутых лично президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

«В отличие от своих предшественников, новая администрация Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам», — отметили в ведомстве.

В МИД также выразили надежду, что «этот шаг создаст позитивный фон для предметной работы в рамках Минской контактной группы и нормандского формата.

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

В Кремле назвали обмен состоявшимся.