Вышинский надеется на новые шаги со стороны украинских властей

Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в разговоре с RT заявил о необходимости новых шагов со стороны украинских властей.

«Там много шагов, которые требуют и политической воли, и политического мужества от новой администрации и от Зеленского лично. Я надеюсь, что это мужество у него есть. Что то, что он декларировал перед выборами, он собирается делать — то, что связано со мной, ещё 30 с лишним людьми, которые оказались на свободе. Что это не разовая пиар-акция. Потому что надо было получить украинских военнослужащих, которые прилетели в Киев, потому что это добрая воля и это план дальнейшей нормализации отношений между двумя странами, между двумя народами, которые вышли из одного корня», — сказал Вышинский.

Ранее в ходе пресс-конференции в Москве он прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.