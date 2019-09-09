Вышинский надеется на новые шаги со стороны украинских властей

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Руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в разговоре с RT заявил о необходимости новых шагов со стороны украинских властей.
Вышинский надеется на новые шаги со стороны украинских властей
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  • РИА Новости

«Там много шагов, которые требуют и политической воли, и политического мужества от новой администрации и от Зеленского лично. Я надеюсь, что это мужество у него есть. Что то, что он декларировал перед выборами, он собирается делать — то, что связано со мной, ещё 30 с лишним людьми, которые оказались на свободе. Что это не разовая пиар-акция. Потому что надо было получить украинских военнослужащих, которые прилетели в Киев, потому что это добрая воля и это план дальнейшей нормализации отношений между двумя странами, между двумя народами, которые вышли из одного корня», — сказал Вышинский.

Ранее в ходе пресс-конференции в Москве он прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.

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