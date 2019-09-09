Вышинский назвал обмен России и Украины сдвигом в отношениях

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.

«Я надеюсь, что то, что произошло, — серьёзный сдвиг. Может быть, даже употреблю такой классический журналистский штамп — тектонический сдвиг в отношениях. По крайней мере, этого бы очень хотелось, потому что, чего греха таить, Зеленский выиграл на огромных ожиданиях страны, на ожиданиях мира, на ожиданиях примирения внутри страны… Люди хотят изменений», — сказал журналист.

Он выразил надежду, что эти изменения произойдут.

«Как быстро? Я думаю, что сейчас это вопрос очень риторический, на который точно нет ответа, потому что это невозможно предсказать. Мы все верим в то, что это произойдёт. В этом смысле я разделяю оптимизм Владимира Путина, который считает, что просто нет другого варианта, что эти две страны, два народа, которые вышли из одного корня, — они обязаны, обречены на примирение», — указал он.

7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

В Россию вернулся в том числе Кирилл Вышинский. Москва среди прочих передала Киеву моряков и Олега Сенцова.

Президент США Дональд Трамп, комментируя обмен, заявил, что это может стать «первым большим шагом к миру».

RT ведёт прямую трансляцию пресс-конференции.