Президент США Дональд Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом удерживаемыми лицами. По его словам, это может стать «первым большим шагом к миру».

«Россия и Украина только что обменялись большим числом заключённых. Очень хорошие новости, возможно, первый большой шаг к миру. Поздравления обеим странам!» — написал он в Twitter.

Russia and Ukraine just swapped large numbers of prisoners. Very good news, perhaps a first giant step to peace. Congratulations to both countries! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 7, 2019

Ранее спецборт отряда «Россия», вылетевший из Киева в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, приземлился в Москве.

Также специальный борт с вернувшимися по обмену гражданами Украины приземлился в аэропорту Борисполь.

В Кремле назвали состоявшимся обмен между Россией и Украиной. Как отметила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, «необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление».